Tenista recebe novas denúncias de agressões durante relacionamento com ex-namorada

Berlim - Alexandre Zverev é alvo de novas denúncias por outra ex-namorada, Brenda Patea, mãe de sua filha. O tenista alemão é acusado de abuso doméstico e agressões físicas durante a relacionamento.

O Ministério Público de Berlim entrou com uma ordem de restrição contra Alexandre Zverev após as novas denúncias de Patea. O processo pede uma indenização de 500 mil euros (R$ 2,6 milhões).

"O total é baseado nos recursos (de Zverev) e na gravidade do crime. O promotor do Ministério Público já está alegando um crime sério e as circunstâncias financeiras", disse o advogado de Patea.

Em 2021, Zverev foi denunciado por outra ex-namorada. A russa Olga Sharypova alegou ter sofrido com agressões físicas e chantagem psicológica durante o relacionamento com o tenista alemão.