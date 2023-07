Adversário do Flamengo nas oitavas de finais da Libertadores demite seu técnico

Adversário do Flamengo nas oitavas de finais da Copa Libertadores, o Olimpia demitiu seu treinador, Diego Aguirre, nesta quinta-feira (20). O uruguaio, de 57 anos, já dirigiu clubes brasileiros como Atlético-MG, São Paulo e Internacional.

"Agradecemos ao Professor Diego Aguirre e a todo o seu Corpo Técnico pelo tempo de trabalho à frente da Instituição. Um profissional impecável, um trabalhador incansável, uma pessoa excelente. Desejamos muito sucesso em seus projetos futuros!", disse o Olimpia, por meio de nota oficial em suas redes sociais.

Agradecemos al Profesor Diego Aguirre y a todo su Cuerpo Técnico por el tiempo de trabajo al frente de la Institución.



Un profesional intachable, un trabajador incansable, una excelente persona.



¡Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros! pic.twitter.com/dClKEEOkM2 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 20, 2023

O clube de Assunção passa por um momento instável na temporada. Por mais que tenha terminado a fase de grupos da Libertadores invicto, com quatro vitórias e dois empates, o Olimpia terminou a primeira fase do Campeonato Paraguaio em sexto lugar. Já na segunda fase, a equipe comandada por Diego Aguirre perdeu as duas partidas que disputou até então.