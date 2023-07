Técnico do Manchester United define novo capitão da equipe

Inglaterra - Nesta quinta-feira, 20, o Manchester United anunciou que o português Bruno Fernandes é o novo capitão do time. A decisão de dar a braçadeira ao meio-campista foi do técnico Erik ten Hag.





Vale lembrar que, anteriormente, Harry Maguire era o capitão dos Red Devils. A definição de não tê-lo mais no posto também foi do treinador. O próprio zagueiro havia confirmado a informação no último domingo e não escondeu que ficou desapontado com a decisão.

Bruno Fernandes durante jogador do Manchester United Foto: Divulgação/Twitter @ManUtd

Bruno Fernandes, por sua vez, foi capitão dos Red Devils na temporada passada quando Maguire não estava em campo. O fato, aliás, aconteceu bastante, tendo em vista que o defensor se tornou reserva do time.

O meio-campista português chegou ao Manchester United em janeiro de 2020. De lá para cá, disputou 185 jogos, marcou 64 gols e distribuiu 54 assistências.