Belém agrada CBF em vistoria e deve receber estreia de Diniz na Seleção

Rio - Belém deve ser a cidade escolhida para receber a estreia de Fernando Diniz na seleção brasileira, em setembro, contra a Bolívia. Na última quarta-feira (19), o Mangueirão passou por uma vistoria da CBF e agradou a comitiva da entidade.



Além do Mangueirão, os representantes da CBF também foram aos estádios Baenão, do Remo, e Curuzu, do Paysandu, que serviriam de centro de treinamento para as seleções nos dias anteriores a partida. O Centro Esportivo da Juventude (Ceju), complexo que pertence à Federação Paraense, também foi vistoriado.



Recentemente, o Mangueirão foi reformado pelo Governo do Pará, que investiu mais de R$ 200 milhões. A capacidade do estádio foi ampliada para 50 mil torcedores e gramado, vestiários, camarotes e acessos foram melhorados.



A última partida da seleção brasileira em Belém foi em 2011. Na ocasião, o Brasil enfrentou a Argentina no Superclássico das Américas e venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Neymar.