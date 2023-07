Fora dos planos da Juventus, meia Arthur será emprestado à Fiorentina

O meia Arthur será novamente emprestado pela Juventus. Dessa vez, ele permanecerá no futebol italiano para jogar na Fiorentina. O jogador vai passar por exames médicos nesta sexta-feira (21) e assinará vínculo válido por uma temporada. A equipe de Florença desembolsará um valor em torno dos 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) pelo negócio, com opção de compra fixada em 20 milhões de euros (R$ 107 milhões). As informações são dos veículos "Sky Sport" e "Tuttosport".

Aos 26 anos, o brasileiro faz parte de uma lista de atletas que não estão nos planos da Juventus para a disputa da próxima temporada. Nomes como do experiente zagueiro Bonucci e dos volantes McKennie e Zakaria também estão entre os negociáveis pelo clube.



Revelado pelo Grêmio, Arthur ganhou projeção nacional ao se destacar na conquista da Libertadores de 2017. No ano seguinte, o jogador foi vendido ao Barcelona e permaneceu por lá até se transferir para a Juventus. Na Itália, o meia não se firmou e foi emprestado ao Liverpool para tentar retomar sua melhor forma, mas acabou jogando apenas 13 minutos na equipe principal, se lesionou e acabou "rebaixado" ao elenco sub-23 dos Reds para readquirir ritmo de jogo.