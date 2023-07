Rodrygo revela propostas de dois gigantes europeus antes de acertar com o Real Madrid

Uma das principais peças do Real Madrid, o atacante Rodrygo quase teve outro clube como rumo após deixar o Santos em 2017. Em entrevista ao podcast "Denílson Show", o brasileiro revelou que já tinha um acordo para ele atuar pelo PSG. O Barcelona também fez uma oferta para contratá-lo.

"Primeiro estava tudo acertado com o PSG, depois com o Barcelona, mas eu sempre quis jogar no Real Madrid", disse.

Apesar de duas grandes chances, Rodrygo pediu ao seu pai, responsável por cuidar de sua carreira, para aguardar mais um pouco. O brasileiro tinha esperanças de receber uma proposta do Real Madrid. O pedido do jogador não foi bem recebido, mas no fim deu tudo certo.

"Você vai jogar com o Messi no Barcelona e está pedindo pra eu esperar?", indagou o pai a Rodrygo na época.

Revelado pelo Santos, Rodrygo deixou o clube paulista em 2017 rumo ao Real Madrid. Considerado um dos principais jogadores da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante fez sua melhor temporada pelo time merengue em 2022/23. Nesse ciclo, ele atuou em 57 jogos, fez 19 gols e deu 10 assistências.