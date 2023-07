Klopp deseja contratação de volante do PSG para repor saídas no meio-campo do Liverpool

Liverpool (ING) - Com as saídas de Henderson e Fabinho, o técnico Jürgen Klopp já acenou quanto à necessidade de contratar peças para o meio-campo do Liverpool. Assim, o comandante dos Reds pediu a contratação do volante Marco Verratti, do PSG.

O italiano, de 30 anos, tem contrato com o PSG até 2026, mas o clube francês não descarta negociação em caso de boa proposta. Verratti defende o clube parisiense há 10 anos e vê com bons olhos uma eventual transferência para a Premier League, de acordo com o jornal inglês "The Guardian".

Marco Verratti, volante do PSG e da seleção italiana Christophe Ena/AFP

Até o momento, o Liverpool acertou as chegadas de Mac Allister e Szoboszlai, ex-Brighton e RB Leipzig, respectivamente. Klopp, no entanto, entende que há lacunas a serem preenchidas no elenco.

Pelo PSG, Verratti disputou 416 jogos, marcou apenas 11 gols e distribuiu 61 assistências. Pela seleção italiana, acumula 55 convocações e foi campeão da Eurocopa em 2021.