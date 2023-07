Hamilton critica Red Bull após demissão de piloto: 'É assim que trabalham'

Budapeste - O heptacampeão Lewis Hamilton saiu em defesa de Nyck De Vries e não poupou críticas a Red Bull pela demissão do piloto, que estava na AlphaTauri. O holandês foi demitido após dez corridas e foi substituído pelo veterano Daniel Ricciardo, que estava na reserva da RBR.

"Fiquei realmente surpreso ao ver a decisão que tomaram sobre Nyck, coitado. Ele é um jovem talentoso e um cara legal também. O futuro dele ainda brilha e ele vai ter muitas opções ótimas, tenho certeza. Mas eu diria que é assim que a RBR trabalha", disse Hamilton.

Somente dois pilotos ainda não tinham pontuado na temporada: De Vries, da AlphaTauri, e Logan Sargeant, da Williams. Entretanto, o holandês já é um piloto de 28 anos e que foi campeão da Fórmula 2 em 2019, enquanto o americano tem apenas 22 anos e ainda é uma promessa.

A Red Bull Racing tem parceria com a AlphaTauri, onde costuma realizar testes de pilotos visando o futuro - foi assim com Max Verstappen, atual bicampeão mundial e líder do campeonato. Pouco competitiva nas primeiras dez corridas, a RBR resolveu colocar um piloto mais experiente ao lado do jovem Tsunoda.

Daniel Ricciardo, de 34 anos, surgiu justamente na RBR, e depois seguiu a carreira com passagens pela Renault e McLaren. Ele ficou sem contrato e sem espaço no grid após o final da última temporada, e assinou para ser reserva de Max Verstappen e Sergio Perez na RBR.