Ancelotti evita responder sobre seleção brasileira: ‘Sou técnico do Real Madrid’

Espanha - Carlo Ancelotti voltou a evitar falar sobre seleção brasileira nesta quinta-feira (20). Em entrevista coletiva, o técnico do Real Madrid afirmou que não abordará o tema ao longo da temporada e não confirmou o acordo para assumir o Brasil em junho de 2024.



“Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais. Eu tenho contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece”, disse o treinador em conversa com os jornalistas.



Sem poder contar com Ancelotti de imediato, a CBF definiu Fernando Diniz como técnico interino. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, garante que o italiano assumirá o cargo após encerrar seu contrato com o Real Madrid.



Atualmente, Ancelotti está comandando a pré-temporada do Real Madrid. O time espanhol fará uma turnê pelos Estados Unidos, onde disputará quatro amistosos: no dia 23 de julho, contra o Milan, na Califórnia; no dia 26, contra o Manchester United, em Houston; no dia 29, contra o Barcelona, também no Texas; e no dia 2 de agosto contra a Juventus, em Orlando.