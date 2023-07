Jornal espanhol aponta Vini Jr como liderança absoluta no Real após saída de Benzema

Rio - Há duas temporadas que Vini Jr já é um dos protagonistas do Real Madrid, porém, para o jornal espanhol "Marca", os anos de 2023 e 2024 vão significar um novo marco para o brasileiro no clube espanhol. Sem Benzema, que foi jogar no futebol árabe, o jovem, de 23 anos, terá o protagonismo absoluto no gigante de Madri. A publicação intitulou o período que se inicia agora como a "Era Vini Jr".

"Os seus limites não estão definidos e o próximo passo não é outro senão assumir uma responsabilidade que antes coube a Karim Benzema. O atacante se sente capaz de atuar como líder e ser a referência ofensiva do Real Madrid. Se alguma coisa ele mostrou, é que não tem medo da responsabilidade e que nunca se esconde", afirmou o jornal.

Apesar das duas últimas grandes temporadas, Vini Jr não foi indicado para ser um dos três melhores jogadores do mundo da Fifa. Na opinião do jornal espanhol, isso poderá acontecer a partir de agora.

"Agora ele se prepara para continuar crescendo para, primeiro, começar a ser o líder do Real Madrid e depois pular para o trono dos melhores do futebol mundial", disse.