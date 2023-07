Equipe de Messi anuncia a contratação de Jordi Alba

Estados Unidos - Ex-companheiro de Lionel Messi no Barcelona, o lateral-esquerdo Jordi Alba voltará a jogar ao lado do argentino. O Inter Miami anunciou nesta quinta-feira (20) a contratação do jogador de 34 anos, que assinou contrato até final de 2024, com possibilidade de renovação para 2025.

A contratação de Alba já havia sido previamente anunciada por Jorge Mas, coproprietário do Inter Miami, na última terça-feira (18). Ele chega junto de Messi e de Sergio Busquets como jogadores históricos do Barcelona a assinar com o time americano. Além deles, Iniesta tem um pré-acordo com a equipe dos Estados Unidos, e pode ser mais um nome a se transferir para a MLS.

Cria das categorias de base do Valencia, Alba se transferiu para o Barcelona em 2012, onde se tornou ídolo. O lateral-esquerdo jogou 11 temporadas com a camisa do clube catalão, sendo o nono jogador que mais vezes atuou pelo clube. Ao todo, foram 459 partidas disputadas, 27 gols marcados e 91 assistências.



Além disso, Jordi Alba conquistou seis Campeonatos Espanhóis, cinco Copas do Rei, quatro Supercopas da Espanha e uma Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo também foi campeão da Eurocopa de 2012 com a seleção espanhola.