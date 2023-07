Clube da Série A sonda a situação de estrela da seleção chilena

O Grêmio surpreendeu o mundo da bola recentemente ao fechar com Luis Suárez , e agora tentou mais uma contatação de peso: o atacante chileno Alexis Sánchez . Mas, de acordo com informações do portal "UOL", o ponta prefere seguir no futebol europeu neste momento.

Alexis possui passagens marcantes por diversos times grandes na Europa, como o Barcelona, Inter de Milão, Arsenal e o mais recente, Olympique de Marselha. O Grêmio, ciente de que o craque está livre no mercado após não renovar com o time francês, fez uma sondagem junto ao estafe do jogador.



Na resposta, os gaúchos ouviram que o atleta, neste momento, pretende ficar na Europa: "Não houve proposta oficial (do Grêmio). O jogador, porém, pretende seguir atuando na Europa e trata uma volta ao continente como chance remota", diz o site.



Além disso, os vencimentos mensais do jogador são altos. Nesta última temporada, na qual jogou 44 jogos, marcou 18 gols e deu 3 assistências pelo Olympique, o atacante recebeu cerca de R$ 1,2 milhão por mês na equipe francesa. Salário que, no Brasil, poucos podem pagar.



O Grêmio vive um dilema com a situação de Suárez no seu elenco e por isso já se movimenta no mercado. O atacante uruguaio quer deixar o time após apenas alguns meses de contrato, mas a diretoria não quer abrir acordo, e aceitaria apenas se Luisito se aposentasse.