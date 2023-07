Ex-jogador de Flamengo e Vasco é anunciado como novo comentarista do Grupo Globo

Ramon Motta é o novo comentarista do Grupo Globo Reprodução

Rio - Ex-lateral de Flamengo e Vasco, Ramon Motta é o novo comentarista do Grupo Globo. Ele fez sua estreia nesta quinta-feira (20), na partida entre Athletico-PR e Flamengo, pelo Brasileirão Sub-20, ao lado de Márcio Meneghini e Conrado Santana.“É uma honra para mim. Espero fazer uma boa estreia. Estou aqui para compartilhar tudo que vivi dentro do campo. Chego para somar e aprender com todos vocês”, disse o ex-lateral antes de a bola rolar.Além de Flamengo e Vasco, Ramon também vestiu as camisas de Corinthians e Internacional no Brasil. Ele se aposentou dos gramados no fim de 2020, quando encerrou sua passagem pelo Cruz-Maltino.