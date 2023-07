Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprova transformação em SAF; veja valores

Belo Horizonte - Nesta quinta-feira (20), mais um clube do futebol brasileiro anunciou a venda para transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com aprovação do Conselho Deliberativo, o Atlético-MG negociou 75% das ações do futebol e passa a ser controlado pela "Galo Holding".

A empresa é liderada pelos famosos "4 R's" que já participam da administração e do investimento no clube mineiro: Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. O restante do futebol do Galo segue nas mãos do modelo associativo. As informações são do site "ge".

Os 273 a favor, que eram o número necessário para a aprovação, foram registrados às 18h20 (de Brasília) - o pleito teve início às 9h, de maneira híbrida (presencialmente ou virtualmente).

Os quatro líderes da SAF atleticana fecharam acordo pelo aporte de R$ 600 milhões, além do abatimento de 100% dos empréstimos realizados pela família Menin e Ricardo Guimarães (R$ 313 milhões), mais a herança da dívida do clube (cerca de R$ 1,8 bilhão) e a posse da Arena MRV, ainda a ser inaugurada, e da Cidade do Galo, Centro de Treinamento.

A "Galo Holding" é formada por três grupos: Os "4 R's", um fundo de investimento privado e o Figa, (Fundo de Investimentos do Galo), com presença de empresários atleticanos com a cota mínima de R$ 1 milhão para participação na SAF. Dos 75% adquiridos, os dois grupos menores ficarão com 11% cada.