Renato Gaúcho comenta indefinição sobre futuro de Suárez e afirma: 'Essa novela tem que acabar'

Rio Grande do Sul - A indefinição sobre o futuro de Suárez no Grêmio foi o principal tema da entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho, concedida nesta quinta-feira, 20. Durante a conversa com os jornalistas, ele não negou as informações que tem saído na imprensa sobre uma possível saída do atacante e ressaltou que essa "novela" tem que acabar.

"É um assunto que está virando uma novela mexicana. Toda hora, toda entrevista tenho que falar do Suárez. É um problema que está entregue ao presidente do clube, à diretoria do clube. Tudo o que tem saído (na imprensa) não deixa de ser verdade, mas é um caso que somente a diretoria juntamente com o presidente pode decidir. Eles têm conversado, trocado ideias", disse Renato.

"Eu como treinador, na hierarquia do clube, tenho que comandar meu time, enquanto eles têm conversado para ver se chegam a um denominador comum, porque dia 02 fecha a janela. Então, digamos que até o dia 02, eu estou quieto. A partir do dia 02, a gente vai ver o que acontece. Espero que tenhamos um final feliz até o dia 02, porque essa novela tem que acabar, e ela vai acabar", completou.





Vale lembrar que não são de hoje as notícias de que Suárez quer deixar o Grêmio. Além disso, nesta semana, a imprensa argentina chegou a noticiar que o Inter Miami, time de Messi nos Estados Unidos, estaria interessado no uruguaio.

"Eu tenho conversado bastante com ele, trocado algumas ideias, sei o que ele pensa e o que não pensa. Mas fico tranquilo quanto a ele, porque é um jogador que, quando está no campo, se entrega - tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Agora, o desejo dele é com o presidente, com a diretoria", contou Renato.

"Ele só vai jogar se estiver com a cabeça aqui, independente do que acontecer depois. Independentemente das dores, o importante é estar totalmente focado aqui, ele sabe da importância dele para o time. Mas não adianta nada se ele me falar que está com a cabeça em outro lugar, não dá para contar com um jogador assim. Por isso que falo com ele diariamente, troco ideias. Amanhã (sexta-feira) vou falar com ele, dependendo do que falar, ele joga. Quem vai decidir é ele. Dia 02, que fecha a janela, temos uns dias pela frente. Se estiver com a cabeça boa e sem dores, vai jogar, sem dúvida", concluiu.