Rodrygo esclarece polêmica envolvendo o Flamengo no Mundial de Clubes: 'Sei que é um clube grande'

Rio - O atacante Rodrygo, de 22 anos, esclareceu a polêmica envolvendo o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes. Após a eliminação do Rubro-Negro para o Al-Hilal, na semifinal, o brasileiro afirmou que o Real Madrid esperava o clube árabe na decisão da competição. Em entrevista à ESPN, o jovem, de 22 anos, explicou a situação.

"No nosso grupo, estava todo mundo falando: ‘O Al Hilal é bom’. Eu comecei a ver o jogo e falei: ‘É, realmente os caras são bons’. Se fosse pra apostar em alguém, pelo começo do jogo que eu vi, eu apostaria no Al Hilal. Foi o que eu falei na entrevista, mas entenderam tudo errado, virou mó assunto, mas tá tranquilo", afirmou.

Rodrygo admitiu que conversou com um torcedor do Flamengo sobre a situação, e na opinião dele, a irritação maior dos rubro-negros foi com a derrota para o Al-Hilal.

"Depois do jogo da final eu também falei, me expliquei. O pessoal [do Flamengo] ficou bravo, mas eu entendo. Eu estava no Rio agora e conversei com um flamenguista e ele falou: ‘Não, relaxa, foi no calor da emoção, a gente estava bravo por ter sido eliminado’. Acabou que juntou isso, mas eu nem falei nada demais", disse.

Sobre a canção: "Real Madrid pode esperar", Rodrygo afirmou que o elenco do clube espanhol levou a provocação na boa e exaltou a grandeza do Flamengo.



“Eles brincaram, que foi até o Marcos Braz que puxou a música. Mas, pô, a gente levou numa boa lá. E depois só dei a entrevista falando que realmente os jogadores do Real falaram: ‘Oh, toma cuidado’. Eu não conhecia muito o time do Al Hilal. Conhecia o Flamengo, sei que é um grande time", finalizou.