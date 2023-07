Jogadora da seleção alemã mantém comentário sobre Neymar e ressalta que não precisa pedir desculpas

Austrália - A zagueira Sophia Kleinherne, da Alemanha, admitiu surpresa com a repercussão no Brasil de sua declaração em que diz que "não conhece nenhuma 'Neymar feminina', jogadora que fique no chão dois ou três minutos". Ela esclareceu que não foi uma crítica ao jogador, afirmou que manterá seu comentário e destacou que não há motivos para pedir desculpas.

"Não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que na Alemanha soou diferente, porque todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer com esse comentário, e que não foi uma crítica ao Neymar. Todos nós sabemos o que o Neymar representa para o Brasil. Mas, como eu disse, mantenho meu comentário. Não acho que seja uma afirmação que eu deva justificar ou me desculpar de alguma forma porque, na verdade, como eu disse todo mundo que me conhece sabe o que eu quis dizer", disse Kleinherne.





ENTENDA

A declaração em questão foi dada antes do início da Copa do Mundo Feminina, em entrevista à revista Playboy. No Brasil, a fala repercutiu mal entre alguns torcedores.

"Não é uma crítica aos homens, que alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles. Mas nós conseguimos inspirar com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma 'Neymar feminina', nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos (risos)", disse a zagueira, na ocasião.

Em tempo: a Alemanha estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, às 05h30 (de Brasília), contra o Marrocos, no Estádio Retangular de Melbourne. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo H, que ainda conta com as seleções da Colômbia e da Coreia do Sul.