Clube da Premier League acerta a contratação de defensor brasileiro

Após fechar a contratação de João Pedro, atacante revelado pelo Fluminense, o Brighton, da Inglaterra, acertou com mais um brasileiro. O zagueiro Igor Júlio, ex-jogador da Fiorentina, será o novo jogador clube inglês, que desembolsará 17 milhões de euros pelo atleta de 25 anos. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Igor viajará para a Inglaterra nesta semana para resolver os últimos detalhes referente às documentações. Os exames médicos devem ser feitos na próxima semana, e então, ele assinará contrato com o Brighton. O tempo de contrato ainda não foi divulgado.

Igor Júlio não jogou profissionalmente no Brasil. Nas categorias de base do antigo Red Bull Brasil, atualmente o Red Bull Bragantino II, o zagueiro se transferiu para o Red Bull Salzburg, da Áustria, onde foi revelado. Após empréstimos por outros clubes do país, ele se transferiu para o Spal, da Itália, em 2019.

Entretanto, Igor ficou apenas cinco meses no clube italiano. Após desempenhos de muito destaque, o zagueiro foi emprestado para a Fiorentina. Depois de um ano e meio de empréstimo junto ao Spal, ele foi contratado em definitivo pela Viola e se tornou um dos principais nomes da defesa da equipe de Florença.

Ao todo, foram 42 jogos pela Fiorentina em 2022/23, temporada essa que o clube terminou na oitava colocação no Campeonato Italiano e com o segundo lugar na Copa da Itália, perdendo na final para a Inter de Milão.