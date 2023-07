Copa do Mundo Feminina: presidente da CBF chega a Brisbane para acompanhar a Seleção

Austrália - Nesta sexta-feira, 21, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desembarcou na cidade de Brisbane, que será a sede da Seleção durante a primeira fase da Copa do Mundo Feminina. No hotel onde está a delegação brasileira, ele foi recepcionado pela técnica Pia Sundhage, os auxiliares Lilie Persson e Anders Johansson, e as demais integrantes da comissão. Posteriormente, recebeu as boas-vindas das jogadoras no restaurante.

"Muito feliz em estar aqui com a Seleção Feminina. As atletas estão muito alegres e verifico um clima muito alto astral na Seleção de um modo geral. A gente tem que ter união muito forte, muito foco para que possamos ter melhor performance nessa competição", disse Ednaldo, ao site da entidade.





Vale lembrar que, na última quinta-feira, o presidente da CBF esteve presente na abertura da Copa do Mundo 2023. Lá, ele assistiu à vitória da Nova Zelândia sobre a Noruega por 1 a 0 no Eden Park, em Auckland.

Ednaldo ainda encontrou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, no camarote do estádio. Também houve encontro com a ministra do Esporte, Ana Moser, o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luis Ferrarezi, e a modelo Adriana Lima, nomeada a primeira Embaixadora Global de Torcedores da Fifa.

Conforme o próprio Ednaldo explicou, o momento foi importante para a candidatura do Brasil como país sede da próxima Copa do Mundo Feminina, que acontecerá em 2027.

"Foi o primeiro momento que a CBF se manifestou. Estamos trabalhado de forma burocrática e também no corpo a corpo solicitando com muita antecedência votos pra que possamos sediar a Copa do Mundo FIFA Feminina em 2027 no Brasil e acredito, se Deus quiser, vai dar certo", contou Ednaldo.