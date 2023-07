Magic Johnson compra time da NFL por cerca R$ 28 bilhões

Washington (EUA) - Lenda da NBA e membro do Hall da Fama da maior liga de basquete do mundo, Magic Johnson acertou a compra da franquia Washington Commanders, da NFL. O ex-jogador desembolsou 6,05 bilhões de dólares (cerca de R$ 28 bilhões), e a operação foi aprovada pela liderança da competição de futebol americano.

Magic Johnson não está sozinho na gestão dos Commanders. Ele se juntou ao grupo liderado pelo bilionário Josh Harris, com participações na NBA e na NHL (hóquei), e substituirá Dan Snyder, antigo proprietário. Nas redes sociais, o ex-jogador de basquete celebrou o momento e a parceria.

"Esta é realmente a maior conquista da minha carreira empresarial e um momento histórico para toda a comunidade negra. Fale sobre o tempo perfeito de Deus. Esta era a organização certa para eu fazer parte", iniciou.

"Sou especialmente grato a Josh Harris, que me permitiu ser um de seus parceiros com os Commanders. Ele é um homem incrível, grande amigo, empresário incrível, proprietário comprovado e vencedor do Philadelphia 76ers (franquia da NBA). Josh e sua equipe foram de primeira classe durante todo o processo. Nossa equipe de proprietários está comprometida com a comunidade e a base de fãs de DC, Maryland e Virgínia para trazer uma equipe vencedora e a melhor organização da classe", concluiu Magic Johnson.

Dan Snyder, antigo proprietário do Washington Commanders, se envolveu em polêmicas recentes quanto à gestão. Ele foi multado em 60 milhões de dólares (aproximadamente R$ 286 milhões) por ocultar receitas e recebeu acusações de assédio contra uma funcionária.