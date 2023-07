Próximo de acerto com clube árabe, Fabinho é monitorado por gigante europeu

Alemanha - Nos últimos dias foi noticiado que o volante Fabinho, do Liverpool, já estaria acertado com o Al-Ittihad, mas outro clube monitora de perto a situação do jogador. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da "Sky Sports", o Bayern de Munique tem interesse no brasileiro, mas entende que o atleta está muito próximo de fechar sua transferência para a Arábia Saudita. A expectativa dos alemães é buscar o jogador em caso de fracasso nas negociações.

Plettenberg também informa que os Bávaros possuem uma boa relação com o agente do jogador, o português Jorge Mendes, o que poderia ser um facilitador num hipotético acerto.

Muito próximo de contar com o atleta, o Al-Ittihad ofereceu por volta de 40 milhões de libras (251 milhões de reais) ao Liverpool, mas ainda aguarda a liberação do dinheiro pelo governo saudita. O time, que já conta com os franceses Kanté e Benzema no elenco, ainda aguarda a chegada de mais reforços vindos da Europa.

De saída do Liverpool, Fabinho se transferiu para o clube em 2018, quando foi contratado junto ao Monaco, da França. No futebol inglês, o volante jogou 219 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências. Com a camisa dos Reds, o brasileiro conquistou a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e a Copa da Liga.