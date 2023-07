Adversário do Flamengo na Libertadores, Olimpia anuncia novo técnico

Paraguai - Após anunciar a demissão de Diego Aguirre na última quinta-feira (20), o Olimpia, do Paraguai, adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, agiu rápido no mercado e já acertou com outro treinador. Francisco Arce, ídolo do Palmeiras e do Grêmio, é o novo técnico do clube paraguaio.

"Voltamos a estar juntos. É agora, professor! Bem-vindo mais uma vez, Francisco Javier Arce Rolón", disse o clube em comunicado oficial.



Volvemos a estar juntos.



Es ahora, Profe.



¡Bienvenido otra vez, Francisco Javier Arce Rolón!

Arce já comandou o Olimpia entre 2015 e 2016. Entre 2020 e o início deste ano, o ex-jogador treinou o rival Cerro Porteño, onde conquistou o Apertura do Campeonato Paraguaio de 2020 e o Clausura do mesmo torneio de 2021.

Como jogador, Arce foi um dos maiores paraguaios em território brasileiro. Ele conquistou duas Libertadores, duas Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa e uma Mercosul em suas passagens pelo Palmeiras e pelo Grêmio, clubes esses onde se tornou ídolo.

Flamengo e Olimpia fazem o primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores no dia 3 de agosto, no Maracanã. O jogo da volta acontece no dia 10 do mesmo mês, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção.