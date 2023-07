Copa do Mundo Feminina: veja onde assistir aos jogos do terceiro dia do torneio

Nova Zelândia - Neste sábado, 22, acontecerão mais três jogos da Copa do Mundo Feminina 2023. Dentre eles, os principais destaques são as estreias da Inglaterra, algoz da seleção brasileira na Finalíssima, e do Japão, que vai em busca do bi. Abaixo, veja quais serão os confrontos e onde assisti-los.

ZÂMBIA x JAPÃO





As duas seleções se enfrentarão no Estádio Waikato, em Hamilton (NZL), às 04h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão do Fifa+, da Cazé TV, do Sportv, do globoplay e do "ge".

INGLATERRA x HAITI





As duas seleções jogarão no Estádio Brisbane, em Brisbane (AUS), às 06h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D. A transmissão fica por conta do Fifa+ e da Cazé TV.

DINAMARCA x CHINA





As duas seleções medirão forças no Estádio Retangular de Perth, em Perth (AUS), pela primeira rodada do Grupo D. A partida terá transmissão do Fifa+, da Cazé TV, do Sportv, do globoplay e do "ge".