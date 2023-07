Depois de fechar a preparação em alta, Seleção inicia trajetória na Copa do Mundo Feminina em grande momento

Austrália - Falta muito pouco para a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023. O primeiro compromisso da Seleção no Mundial acontecerá nesta segunda-feira, 24, a partir das 08h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, contra o Panamá. Após fechar a preparação em alta, a expectativa é grande para que a Canarinho faça um bom torneio.

Em 2022, vale lembrar, a Copa América foi a última competição que a Seleção disputou. E o Brasil não só se sagrou campeão como também terminou o torneio de forma invicta e sem levar um gol sequer.

A conquista do incontestável título classificou a Canarinho para a disputa da Finalíssima, torneio que coloca frente a frente as campeãs da Copa América e da Eurocopa. Assim, o Brasil teve pela frente a Inglaterra, uma das candidatas ao título do Mundial Feminino.





A decisão aconteceu no dia 06 de abril, no Wembley Stadium, em Londres, que recebeu um público de 81.132 pessoas. No jogo, a Inglaterra se impôs no primeiro tempo e saiu na frente com Ella Toone. Apesar do domínio, as inglesas não ampliaram a vantagem. O Brasil, por sua vez, mostrou resiliência e força: cresceu de produção na etapa complementar e conseguiu o empate aos 48 minutos, com Andressa Alves. No entanto, a Seleção acabou superada nos pênaltis e ficou com o vice.

Posteriormente, no dia 11, o Brasil enfrentou a forte Alemanha em jogo amistoso em Nuremberg. Cabe lembrar que a seleção alemã já era a vice da Euro quando houve a partida. A Canarinho teve grande atuação e venceu por 2 a 1. Tamires e Ary Borges marcaram pelo lado do Brasil. Jule Brand, já nos acréscimos, descontou para a Alemanha.

A atuação nos jogos de abril, contra equipes fortes, juntamente com o resultados animaram os torcedores. Para fechar, na partida de despedida antes de embarcar rumo à Austrália, a seleção brasileira confirmou o favoritismo e goleou o Chile por 4 a 0 em pleno no Mané Garrincha.



Por outro lado, vale destacar que a Seleção não deve ter vida fácil na Copa. Além do Panamá, a Jamaica e a França estão no grupo do Brasil. Dessa forma, se as francesas ficarem com o primeiro lugar do Grupo F, a Canarinho poderá reencontrar a Alemanha, mas dessa vez nas oitavas de final.

VEJA A LISTA DE JOGOS DA SELEÇÃO EM 2023

Brasil 1x0 Japão (SheBelieves Cup)

Brasil 0x2 Canadá (SheBelieves Cup)

Brasil 1x2 Estados Unidos (SheBelieves Cup)

Brasil 1(2)x(4)1 Inglaterra (Finalíssima)

Brasil 2x1 Alemanha (Amistoso Internacional)

Brasil 4x0 Chile (Amistoso Internacional)