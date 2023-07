Com possível saída de Luis Suárez, Grêmio faz sondagem pelo chileno Alexis Sánchez

Porto Alegre - Com a possível saída do uruguaio Luis Suárez, a diretoria do Grêmio não esperou o pior e começou a se movimentar no mercado atrás de um substituto, caso seja confirmada. O Imortal fez contatos com representantes do atacante chileno Alexis Sánchez, de 34 anos, sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha, da França.

As primeiras conversas foram consulta de valores e chances de o atacante atuar no futebol brasileiro. De acordo com o site "ge", o Grêmio entende que um nome "de peso" é ideal para o lugar de Suárez, caso o centroavante acerte sua ida para o Inter Miami ainda nesta janela de transferências.

Em sua passagem pelo Olympique de Marselha, Alexis marcou 18 gols em 44 jogos. O chileno acumula passagens por clubes gigantes da Europa, como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão.

Já pela seleção chilena, o atacante é o maior artilheiro da história, com 51 gols, e ídolo após dois títulos da Copa América pela La Roja, em 2015 e 2016.