Bicampeã olímpica, Jaqueline volta ao vôlei profissional pelo Campinas: 'Vou me entregar'

Bicampeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei, a ponteira Jaqueline, de 39 anos, fechou com o Campinas e retorna às quadras após duas temporadas. Apresentada nesta sexta-feira (21), a jogador revelou sua motivação para voltar a atuar profissionalmente.

"Eu voltei ao vôlei porque eu amo o esporte e estava sentindo falta dessa rotina. Eu me sinto como uma menina novamente e precisava desse momento. Eu estava muito bem com a minha família, com as redes sociais, mas a vontade era muito grande. Ver que as pessoas perguntavam e pediam também me motivou muito. Sempre acreditei que poderia voltar e quero provar isso", disse, em entrevista ao site "ge".

Jaqueline destacou que conversou com o marido Murilo, também jogador profissional de vôlei, que estipulou a temporada de 2023 como limite para voltar às atividades.

"Eu falei com o Murilo que não poderia passar de 2023 se não não faria mais sentido. Quando apareceu o convite senti que era Deus me dando uma oportunidade."

No Campinas, a pentacampeã da Superliga estará ao lado das amigas Mari Paraíba, ponteira, e Fabíola, levantadora. A nova contratada da equipe de São Paulo ainda afirmou que a seleção brasileira não teve um ponto final em sua carreira, deixando o futuro em aberto. Pelo Brasil, a ponteira conquistou dois ouros olímpicos (2008 e 2012), um Pan-Americano (2007), cinco Grand Prix (2005, 06, 08, 14 e 16) e duas pratas da Liga Mundial (2006 e 2010).

"Por que não? Eu quero mostrar que idade não é um empecilho para jogar em alto nível. Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito. Eu vou me entregar, vamos nos dedicar muito na Superliga C e no Campeonato Paulista. Se a gente estiver jogando bem e merecermos convocações, por que não?".

O projeto do time feminino do Campinas tem como foco a classificação para a elite da Superliga em duas temporadas. A equipe iniciará o projeto na Série C e também disputará o Campeonato Paulista a partir de agosto.