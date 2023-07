Após estrear apoteótica, Messi explica gol decisivo: 'Tive a sorte que passou'

EUA - A estreia de Lionel Messi pelo Inter Miami teve contornos apoteóticos. O argentino, de 36 anos, entrou no segundo tempo e fez de falta nos acréscimos o gol da vitória da equipe dos Estados Unidos sobre o Cruz Azul, do México, por 2 a 1. A partida foi válida pela Leagues Cup, e após o fim do confronto, Messi explicou o lance.

"Me restou justo a última. Tentei, como sempre faço, e tive a sorte que passou, que foi para o gol e que o goleiro não chegou. É uma alegria enorme. Apesar de ser outro campeonato, é uma vitória importante para conseguir confiança", afirmou o craque.

Lionel Messi reafirmou que vem se sentido muito bem em Miami, e agradeceu todos que compareceram ao estádio para acompanhar sua primeira partida pelo Inter.

"Estamos muito felizes de ter escolhido esse lugar com minha família. Tomara que tudo siga desta maneira e nos sigam acompanhando durante o ano. Para nós, é muito importante. Quero agradecer a todos que vieram ou viram minha estreia de casa", disse.