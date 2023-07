Clube italiano anuncia a chegada de meia com passagens pela seleção brasileira

Tido como uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, o meio-campista Arthur foi anunciado neste sábado (22) como o novo reforço da Fiorentina, da Itália, para a próxima temporada.



Segundo a imprensa europeia, o jogador de 26 anos assinou contrato de empréstimo junto à Juventus, clube dono de seus direitos, até final de 2023/24, com a Fiorentina desembolsando quatro milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões) pelo negócio. A negociação ainda conta com uma opção de compra de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões).

Arthur não estava nos planos da Juventus para a temporada, principalmente após o empréstimo para o Liverpool em 2022/23. No período onde o brasileiro esteve no clube inglês, ele entrou em campo por apenas 13 minutos. Além disso, o meia chegou a fazer parte da equipe sub-23 dos Reds após críticas vinda de Jurgen Klopp sobre seu físico.

Antes disso, o brasileiro, de 26 anos, jogou na Juventus e no Barcelona. Arthur foi revelado pelo Grêmio e foi uma das principais peças do time campeão da Libertadores de 2017. Naquele mesmo ano, ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Seu bom desempenho fez com que o meia fosse convocado por Tite para a Copa América de 2019, onde o Brasil se sagrou campeão.