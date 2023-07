Evolução física e boa relação com treinador melhoram imagem de Neymar no PSG

Rio - Recuperado da lesão no tornozelo direito, que o afastou dos gramados por cinco meses, Neymar está vivendo dias melhores no PSG. Além da evolução física, a boa relação com Luis Enrique tem feito o brasileiro melhorar sua imagem no clube francês. As informações são do portal "GE".

Neymar vai participar da pré-temporada do PSG no Japão, ao contrário de Kylian Mbappé, que irritou o clube francês, em meio aos rumores de transferência e está fora. A possível saída do atacante, de 24 anos, faz com que o brasileiro ganhe mais força, afinal, ele se tornaria a grande estrela da equipe de Paris.

Luis Enrique e Neymar trabalharam juntos no Barcelona. Foi sob o comando do espanhol, que o brasileiro viveu sua melhor temporada pelo no futebol europeu. Em 2015, Neymar foi protagonista do título da Liga dos Campeões conquistado pelo clube catalão.

Sem atuar desde o dia 19 de fevereiro, quando lesionou o tornozelo direito, o camisa 10 treinou com bola normalmente durante a semana. Na pré-temporada no Japão, o PSG enfrentará Al-Nassr, Cerezo Osaka, Internazionale e Jeonbuk Motors. Neymar deverá ter condições de jogo.