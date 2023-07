Seleção japonesa limpa o vestiário depois da estreia na Copa do Mundo Feminina; Fifa agradece

Nova Zelândia - Depois de estrear na Copa do Mundo Feminina, na madrugada deste sábado, 22, a seleção do Japão limpou e organizou o vestiário do Estádio Waikato. A Fifa compartilhou uma imagem do local nas redes sociais e agradeceu às japonesas pela atitude. Confira abaixo:

"Obrigado, @jfa_nadeshiko (Conta oficial de futebol feminino da Associação Japonesa de Futebol no twitter)", escreveu a entidade.

O Japão, vale lembrar, também fez bonito dentro de campo. A equipe comandada por Futoshi Ikeda não tomou conhecimento da Zâmbia e venceu a seleção africana por 5 a 0. Os gols foram marcados por Hinata Miyazawa (2), Mina Tanaka, Jun Endo e Riko Ueki. A partida, que começou às 04h (de Brasília), foi válida pela primeira rodada do Grupo C.

Em tempo: a seleção japonesa volta a campo na próxima quarta-feira, às 02h (de Brasília), para enfrentar a Costa Rica no Estádio Dunedin, na Nova Zelândia. O jogo é válido pela segunda rodada do grupo.