Mbappé é afastado do PSG e treina em separado com atletas 'negociáveis'

Após ser retirado da relação do PSG para a pré-temporada, o atacante Kylian Mbappé voltou para Paris para treinar pelo clube. Entretanto, o francês treina com outros jogadores que estão fora dos planos da equipe para a próxima temporada.

De acordo com a imprensa local, Draxler, Paredes e Wijnaldum se juntarão a Mbappé nos treinamentos. Esses jogadores retornaram de contratos de empréstimos para outros clubes e não devem ser utilizado por Luis Enrique em 2023/24.



A situação de Mbappé em relação ao seu contrato irritou a diretoria do PSG. Ele tem contrato até junho do próximo ano, e deixou claro que não quer renová-lo. Para não perdê-lo por custo zero, o clube francês tenta negociar uma transferência o mais rápido possível. O Real Madrid aparece como o principal interessado.

Além do clube espanhol, o Al-Hilal, clube árabe treinado por Jorge Jesus, teria feito uma proposta de 1 bilhão de reais pela contratação de Mbappé. Além disso, a equipe saudita ofereceu um salário de R$ 2 bilhões anuais para o francês.

Mbappé foi contratado pelo PSG em 2017/18, negociação essa que é a segunda mais cara da história. O clube de Paris pagou 180 milhões de euros (R$ 674,7 milhões na cotação da época) ao Monaco pela contratação do atacante francês, que na época tinha 18 anos.

Desde então, Mbappé se tornou ídolo do clube francês. Ele tem 212 gols em 260 partidas, sendo o maior artilheiro da história do PSG.