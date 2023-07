Carlo Ancelotti recusa proposta milionária de clube saudita, afirma jornal espanhol

Espanha - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti recusou uma proposta milionária para assumir um clube da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornal espanhol "As", o italiano não teve interesse nem de se aprofundar no assunto e decidiu seguir no clube espanhol até o fim da próxima temporada.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. De acordo com a CBF, o italiano irá assumir a seleção brasileira após o término do seu vínculo com o clube espanhol. No entanto, Ancelotti ainda não confirmou este acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro.

Ancelotti comanda a pré-temporada do Real Madrid, que disputará quatro amistosos durante uma turnê pelos EUA: no dia 23 de julho, contra o Milan, na Califórnia; no dia 26, contra o Manchester United, em Houston; no dia 29, contra o Barcelona, também no Texas; e no dia 2 de agosto contra a Juventus, em Orlando.