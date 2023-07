Golfista mais sexy do mundo divulga foto sensual e leva fãs ao delírio

Rio - Paige Spiranac, de 30 anos, conhecida como a "golfista mais sexy do mundo", brindou seus fãs no Twitter com uma foto bastante sensual. Após divulgar a imagem deslumbrante, ela recebeu muitos comentários na rede social.

"Que beleza você tem", "Você é linda demais para descrever com palavras", "Estou curioso ... quantos pedidos de casamento você recebe diariamente?", "Incrível, você é linda", foram alguns dos comentários dos seus seguidores.

Paige faz muito sucesso nas redes sociais e tem mais de 3,8 milhões de seguidores no Instagram.