Com Neymar mais distante, Chelsea pode fazer proposta por Kylian Mbappé

Rio - Em busca de uma grande estrela para a próxima temporada, o Chelsea pode fazer uma proposta por Kylian Mbappé. O clube londrino, que observa a situação de Neymar, também teria interesse no francês, que já informou que não vai seguir no PSG após o fim do seu contrato em junho de 2024. As informações são da emissora de TV "RMC Sports".

Neymar tem melhorado sua imagem no clube francês. O brasileiro se mostrou melhor fisicamente, após se recuperar da lesão no tornozelo direito, e bom relacionamento com Luis Enrique, novo técnico do PSG, pode facilitar sua permanência. O Chelsea faria uma proposta pelo brasileiro, caso, ele fosse colocado na lista de transferências.

Kylian Mbappé, de 24 anos, está em uma situação difícil no PSG. O atacante foi retirado da viagem para o Japão, onde o clube francês irá realizar a pré-temporada. O Real Madrid, o Liverpool e o Al-Hilal têm interesse na contratação do francês.