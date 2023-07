Brasileiro convocado na última Copa do Mundo é anunciado por clube de Cristiano Ronaldo

Convocado por Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o lateral-esquerdo Alex Telles é o novo jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O brasileiro foi apresentado neste domingo pelo clube treinado por Luís Castro e que conta com Cristiano Ronaldo em seu plantel.

O lateral deixou o Manchester United para ir ao Al-Nassr em negociação que girou em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). Na última temporada, Alex Telles jogou pelo Sevilla, da Espanha, em contrato de empréstimo junto ao clube inglês.

Além de ser chamado por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar, Alex Telles também foi figura presente nas convocações de Ramon Menezes para os amistosos da última Data Fifa. O lateral-esquerdo foi titular na derrota contra o Marrocos por 2 a 1 e entrou na metade final do segundo tempo no jogo contra o Senegal, que terminou com outro revés da Seleção, por 4 a 2.

Alex Telles é o terceiro reforço de peso anunciado pelo Al-Nassr para a disputa da próxima temporada. Além do brasileiro, o volante croata Marcelo Brozovic, ex-Inter de Milão, e o meio-campista Seko Fofana, ex-Lens, também foram contratados pelo clube árabe visando a próxima temporada.