Pia mostra confiança na Seleção e garante Marta 100% antes do jogo de estreia na Copa do Mundo

Austrália - A técnica Pia Sundhage mostrou confiança na Seleção antes da estreia na Copa do Mundo Feminina. Em entrevista coletiva realizada neste domingo, 23, ela lembrou dos últimos compromissos do Brasil e destacou que a equipe pode ir longe no torneio.

"Estamos muito felizes com os últimos dois resultados porque o jogo está na nossa linha de confiança. Podemos olhar para cada um, é um pouco diferente de um ano atrás. O mais importante é aproveitar o jogo. Se nós fizermos isso, nós teremos uma grande chance de ganhar amanhã. E, na verdade, nós podemos ganhar muitos jogos. Se nós juntarmos um ataque lindo e uma defesa muito sólida, temos a chance de jogar muito jogos, até a final, de fato. Há muitos países que podem fazer isso", disse a treinadora da Seleção.





Outro tema da entrevista coletiva de Pia foi Marta. Principal nome da seleção brasileira feminina durante anos, a camisa 10 irá disputar sua sexta Copa do Mundo da carreira.

"Marta está 100% quando se fala da parte física. Agora, quantos minutos de treino, quanto minutos de jogos você quer que ela tenha antes de entrar em campo? Bem, depende do jogo. Mas o treino que tivemos ontem foi muito bom, porque a gente se pergunta a mesma coisa: se devemos tirá-la do treino ou não. E o treinador de alta performance fez um ótimo trabalho com ela. Ela participou de todo o treino e foi muito bem. Então, ela estará pronta".

Em tempo: o Brasil estreia no Mundial nesta segunda-feira, às 08h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo F.