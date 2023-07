PSG pressiona Mbappé a aceitar ofertas nesta janela de transferências

A novela entre Mbappé e PSG ganha a cada dia novos capítulos. O clube francês pressionou o atacante a aceitar ofertas nesta janela de transferências para que não o perca a custo zero após janeiro. As informações são do jornal "Le Parisien".

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, teria se encontrado em uma reunião com advogados de Mbappé e teria deixado claro que esperava que o atacante considere as ofertas enviadas ao clube para uma transferência imediata.

Neste cenário, quatro clubes, segundo o jornal "Marca", teriam manifestado o desejo de contar com Mbappé. São eles: Manchester United, Chelsea e Tottenham, da Inglaterra, e o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita treinado por Jorge Jesus. Porém, o desejo do francês é de jogar no Real Madrid, que aguarda pacientemente o desenrolar da história do atacante com o clube de Paris para tentar uma transferência com custo zero.

A investida do Manchester United apenas iria adiante caso a compra do clube pelo Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, dono do Banco do Catar, for concluída. O Tottenham, surpresa da lista, tentaria uma negociação com o dinheiro de uma possível venda de Harry Kane, cotado para ir ao Bayern de Munique. O negócio com o Chelsea deve ser mais complicado, sabendo que os Blues não disputarão a Liga dos Campeões de 2023/24.

O Al-Hilal já fez uma proposta de R$1 bilhão ao PSG para a contratação de Mbappé, que receberia um salário de R$ 2 bilhões anuais no clube árabe. Entretanto, o negócio não deve acontecer, sabendo que o francês não deve sair do futebol europeu neste momento.

O contrato de Mbappé com o PSG se encerra em junho do ano que vem. O vínculo contava com uma cláusula de extensão por mais uma temporada caso o francês aceitasse, o que não aconteceu. Sabendo disso, o clube de Paris tenta vender o atacante nesta janela para não perdê-lo de graça a partir de janeiro. O camisa 7 está afastado da equipe e treina em separado com outros jogadores "negociáveis" do elenco.