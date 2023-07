Cristo Redentor será iluminado de verde e amarelo em homenagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo

Rio - O Cristo Redentor será iluminado nas cores verde e amarelo, a partir das 20h30 deste domingo, em homenagem à estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina. A ação, vale destacar, é uma cooperação entre o Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e a CBF.

O jogo de estreia do Brasil no Mundial acontecerá nesta segunda-feira, às 08h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide (AUS). A adversária da Canarinho será o Panamá.

Cabe lembrar que a Seleção está no Grupo F do torneio, que também conta, além do Panamá, com França e Jamaica. Em caso de vitória nesta segunda-feira, o Brasil assumirá a liderança do grupo.