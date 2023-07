Copa do Mundo Feminina: onde assistir à estreia da Seleção e às demais partidas do quinto dia do torneio

Austrália - Nesta segunda-feira, 23, a Seleção estreia na Copa do Mundo Feminina. A Canarinho enfrentará o Panamá, a partir das 8h (de Brasília), em Adelaide. Por isso, abaixo, saiba onde assistir ao jogo do Brasil e as demais partidas do quinto dia do torneio.

ITÁLIA x ARGENTINA

As duas seleções medirão forças no Eden Park, em Auckland (NZL), às 03h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G. A transmissão fica por conta do Fifa+ e da Cazé TV.

ALEMANHA x MARROCOS

As duas seleções se enfrentarão no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne (AUS), às 05h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H. A partida terá transmissão do Fifa+, da Cazé TV, do Sportv, do globoplay e do ge.

BRASIL x PANAMÁ

A Canarinho enfrentará a seleção panamenha no Estádio Hindmarsh, em Adelaide (AUS), às 08h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo F. O Fifa+, a Cazé TV, a TV Globo, o Sportv, o globoplay e o ge transmitirão o jogo de estreia do Brasil.

COLÔMBIA x COREIA DO SUL

As duas seleções jogarão no Estádio de Futebol de Sydney, em Sydney (AUS), às 23h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo H. A partida terá transmissão do Fifa+, da Cazé TV, do Sportv, do globoplay e do ge.