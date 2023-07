Vídeo: durante a celebração no pódio, Lando Norris acidentalmente quebra troféu de Verstappen

Uma cena curiosa marcou o GP da Hungria, neste domingo, 23. Durante a celebração no pódio, Lando Norris acidentalmente quebrou o troféu de Max Verstappen, que venceu a corrida.

O piloto britânico bateu com força a garrafa de champanhe num degrau para poder abri-la. Ele até obteve sucesso no objetivo, mas o troféu de Verstappen acabou arremessado e caiu no chão. Confira no vídeo abaixo:

Vale destacar que Verstappen levou a situação numa boa. Os dois deram risadas, como pode ser visto no vídeo acima, e o holandês, posteriormente, ainda fez uma publicação nas redes sociais para brincar com o britânico.

DIA HISTÓRICO PARA A RBR

Verstappen segura o troféu quebrado do GP da Hungria Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

O pódio deste domingo foi completo por: Max Verstappen (Red Bull), em primeiro; Lando Norris (McLaren), em segundo; e Sergio Pérez (Red Bull), em terceiro. Com o resultado, a RBR alcançou o 12º triunfo seguido e bateu o recorde de vitórias consecutivas da McLaren de 1988.