Musa do Inter revela ser compulsiva por sexo: 'É uma coisa saudável'

Rio - A musa do Internacional e do OnlyFans, Cris Casttiel não tem papas na língua. A beldade não tem vergonha de abordar vários assuntos, inclusive sexo. A modelo afirmou ser compulsiva em relação a prática sexual, porém, negou que seja algo prejudicial para si.

“Sou ninfomaníaca mesmo. Tenho essa compulsão por sexo, mas é uma coisa saudável, aprendi a lidar com isso sem prejudicar minha vida. Acho até que os homens têm medo de mim, porque sou de muita atitude. E eu trouxe isso para o ensaio. Fiz com muito tesão e atitude", afirmou ela em entrevista à "Quem".

Cris já revelou que jogadores do Colorado assinam sua conta no OnlyFans. "Muitos jogadores já assinaram meu OnlyFans, principalmente do Internacional, e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não quero exposição. Eles são discretos, mas bem atirados e têm muitos fetiches. Inclusive, já conheci alguns pessoalmente, mas não sou maria-chuteira. Aconteceu por acaso", disse.