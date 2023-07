Clube de Jorge Jesus oferece R$ 1,5 bilhão para contratar Mbappé

França - Mbappé pode ser mais um craque a se aventurar no mundo árabe. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o PSG recebeu do Al-Hilal, time de Jorge Jesus, uma oferta de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo atacante francês.



Com a proposta já em mãos, o clube parisiense realizará a maior venda da história do futebol caso aceite. Os valores superariam os 222 milhões de euros pagos pelo próprio PSG para contratar Neymar junto ao Barcelona, em 2017.



Segundo o portal “The Athletic”, os valores salariais que Mbappé receberia na Arábia Saudita também seriam astronômicos. O francês teria seus vencimentos na casa dos 700 milhões de euros (cerca de R$ 3,7 bilhões) por temporada, um recorde absoluto. Para comparação, Cristiano Ronaldo recebe atualmente 75 milhões de euros por ano no Al Nassr.



Quem também deve entrar na briga para contratar Mbappé é o Barcelona. De acordo com o jornal “L'Equipe”, o clube catalão demonstrou interesse no atacante e marcou reunião com o PSG nesta segunda-feira (24).



Mbappé tem contrato com o PSG por mais um ano e já deixou claro que não pretende renova-lo. Por isso, o time parisiense cogita negociar o jogador, para não perdê-lo de graça em breve.