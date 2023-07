Corte Arbitral rejeita recurso e aprova novas regras da Fifa para agentes no futebol

Zurique - Após a Corte Arbitral do Esporte (CAS) validar nesta segunda-feira (24) os novos regulamentos para os agentes de futebol, a Fifa celebrou a decisão. Com isso, os agentes serão obrigados a obter uma licença para exercerem a profissão, além de impor um teto sobre comissões e outras regras. A Associação de Agentes de Futebol Profissional (PROFAA) teve um recurso rejeitado pelo tribunal.

"A Fifa saúda a decisão de hoje do CAS que confirma totalmente a legalidade, validade e proporcionalidade dos regulamentos para agentes de futebol da Fifa. (...) Particularmente, a Fifa nota que a decisão confirma sua autoridade regulatória para regular a atividade dos agentes de futebol no sistema de transferências, bem como a validade das principais disposições do FFAR", disse a entidade máxima.

As licenças para ser agente de futebol haviam sido abolidas em 2015, mas voltarão a ser obrigatórias a partir do dia 1º de outubro de 2023. A entidade decidiu criar um teto de comissões fixado entre 3% e 6% do salário anual se o agente representar o jogador ou o clube comprador, e de 10% sobre as taxas de transferências se o profissional representar o clube.