Clube da Série B anuncia a chegada de ex-jogador do Botafogo

Rio - Ex-jogador do Botafogo, o volante Barreto foi anunciado como o novo reforço do Criciúma para a disputa da Série B. O jogador de 27 anos, que já atuou pelo clube catarinense entre 2014 e 2018, já treina no Centro de Treinamento Antenor Angeloni.

Barreto está de volta!



O meio-campista atuou no futebol belga e já está no CT em preparação para a disputa da Série B



Barreto tem27 anos e fez seu primeiro jogo como profissional pelo Tigre em 2014. O atleta teve passagens pelo RB Bragantino, Ponte e Botafogo#vamostigre pic.twitter.com/YhO95zH4Ha — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) July 24, 2023

Barreto pertencia ao Botafogo desde 2022, quando foi contratado em definitivo após sua boa Série B pelo clube no ano anterior. Porém, o volante não teve o mesmo destaque na primeira divisão, e, após apenas dois jogos no Campeonato Brasileiro, foi emprestado ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica.

Na Europa, Barreto voltou a encontrar seu bom desempenho. O volante fez 22 jogos pelo clube de John Textor na última temporada, na maior parte saindo do banco de reservas, e marcou um gol. Com outros jogadores emprestados pelo Botafogo, como Luis Oyama e Ênio, o RWD Molenbeek foi campeão da segunda divisão do Campeonato Belga.