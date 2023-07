Vídeo: comentarista da ESPN passa mal e desmaia ao vivo

Estados Unidos - Os telespectadores da ESPN americana levaram um susto antes da transmissão do amistoso entre Milan e Real Madrid, no último sábado (23). O ex-goleiro Shaka Hislop, que trabalha como comentarista da emissora e estava no gramado do Rose Bowl, acabou desmaiando ao vivo.

Shaka Hislop collapses live on TV… I wonder what could have happened ? pic.twitter.com/9BmJ1NjlYU — Sue Knows Best (@sues86453) July 24, 2023

Veja o momento do desmaio:Após a queda, Hislop recebeu os primeiros socorros no campo. Posteriormente, o apresentador Dan Thomas, que estava ao lado do comentarista no momento do desmaio, tranquilizou sobre o estado de saúde do colega.“Ele está consciente, ele está falando. Acho que ele está um pouco envergonhado com isso. Ele se desculpou, não é um homem que gosta que as pessoas façam barulho com ele. Obviamente, é muito cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas o importante é que Shaka está consciente e conversamos com a família dele também porque você imagina ver isso acontecer ao vivo, não pode haver muitas outras coisas que possam te assustar mais que isso. Felizmente, conversamos com a esposa dele e as coisas estão indo bem”, disse Thomas duranteatransmissão.