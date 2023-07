Paris Saint-Germain aceita proposta do Al-Hilal e aguarda resposta de Mbappé

França - Um dos melhores jogadores do mundo, Mbappé pode deixar o Paris Saint-Germain e ser mais uma estrela a jogar na Arábia Saudita. De acordo com a "Sky Sports", o clube francês aceitou a proposta do Al-Hilal de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo atacante. Além do valor a ser pago pela transferência, os sauditas estariam dispostos a oferecer um salário de 700 milhões de euros anuais (por volta de R$ 3,7 bilhões).

Apesar do PSG ter aceitado os valores oferecidos, os árabes aguardam a resposta de Mbappé para concretizar o negócio que se tornaria a venda mais cara da história do futebol, superando a transferência de Neymar para o próprio clube parisiense que pagou 222 milhões de euros ao Barcelona, em 2017.

Mbappé tem contrato com Paris Saint-Germain até julho de 2024 e já deixou claro ao clube que não pretende renovar seu vínculo. Para não perder o jogador de graça, o clube francês pretende negociá-lo ainda nesta janela de transferências.