Ex-técnico do Botafogo, Jair Ventura acerta com clube da Série B

Goiânia - Ex-técnico do Botafogo, Jair Ventura acertou com o Atlético-GO para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e assina nesta segunda-feira (24) o contrato válido até o fim do Campeonato Goiano de 2024. Seu último trabalho foi no Brasileirão de 2022, pelo Goiás. Ele estava sem clube desde então.

A diretoria do Dragão procurava por um novo comandante desde a demissão de Alberto Valentim, no dia 10/7. O presidente Adson Batista, após a derrota por 1 a 0 para o Guarani, pela 19ª rodada da Série B, afirmou que avançaria pela contratação visando o returno. As informações são do "ge".

Jair Ventura começou como técnico em 2016. Na mesma temporada, conseguiu uma arrancada no Brasileirão com o Botafogo e levou o time à Libertadores. No ano seguinte, chegou às quartas de final da competição, na semifinal da Copa do Brasil, mas deixou o clube de forma conturbada para assumir o Santos.

O novo técnico do Atlético-GO também tem passagens por Corinthians, Sport, Chapecoense e Juventude. No Goiás, em seu último trabalho, terminou a temporada na 13ª colocação, classificando a equipe para a Copa Sul-Americana, mas optou por não renovar o contrato.