Pia promete pagar jantar para Ary Borges após hat-trick na estreia

Adelaide (AUS) - O Brasil estreou na Copa do Mundo feminina com goleada por 4 a 0 sobre Panamá, nesta segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália. Após a partida, a técnica Pia Shundage rasgou elogios para Ary Borges, que marcou três gols e ainda deu uma assistência para Bia Zaneratto, e fez uma promessa para a artilheira do Mundial.

"O que eu falei pras jogadoras eu não conto pra ninguém. Mas estamos felizes, o primeiro jogo é sempre difícil. Fizemos quatro gols e em alguns momentos jogamos muito bem. Ela (Ary Borges) também está feliz, fez um "hat-trick", ela jogou bem, então temos que pagar o jantar para ela", disse Pia Shundage após a partida.

Com a vitória sobre Panamá, o Brasil manteve o 100% de aproveitamento em estreias na Copa do Mundo feminina. Líder do Grupo F com três pontos e quatro gols de saldo, a seleção brasileira volta a campo contra a França, no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália. O terceiro jogo da fase de grupos será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne, no mesmo horário.