Bia Zaneratto celebra gol marcado na vitória da Seleção e agradece o apoio da torcida

Austrália - Bia Zaneratto comemorou o gol marcado na vitória do Brasil sobre o Panamá por 4 a 0 , nesta segunda-feira, 24, e também a chance de disputar a sua quarta Copa do Mundo. A atacante, vale lembrar, havia perdido o penúltimo jogo da Seleção antes do torneio por causa de um edema na panturrilha e, a três semanas da convocação, sofreu uma lesão muscular.

"Estou muito feliz pela oportunidade. Foi muito difícil estar aqui desta vez, porque eu tinha acabado de me lesionar. Dei o melhor que eu pude todos os dias nos treinamentos. A oportunidade veio e eu soube aproveitar", afirmou Bia, ao site da CBF.

Bia Zaneratto comemora gol marcado na vitória da Seleção sobre o Panamá Foto: Thais Magalhães/CBF

A jogadora também exaltou o grupo da seleção brasileira e destacou estar feliz por Ary Borges, que fez um hat-trick e ainda deu a assistência para seu gol. As duas, aliás, foram companheiras de equipe no Palmeiras entre 2020 e 2022.

"Quem a Pia escolher vai estar bem preparada, a gente vem em um ótimo momento e não temos essa vaidade. Quem estiver dentro do campo vai dar o seu melhor. E estou muito feliz pela Ary, minha parceira de muito tempo no Palmeiras. Ela me deu uma assistência de calcanhar, podia ter finalizado, mas escolheu dar o passe, então, fico feliz por ter feito o gol", disse ela.





Por fim, Bia agradeceu o carinho que a Seleção tem recebido dos brasileiros tanto da Austrália quanto por meio das redes sociais. Ela também citou a energia no momento em que o hino nacional foi tocado, minutos antes da partida contra o Panamá.

"É continuar nos apoiando para a gente sentir essa energia do Brasil. Hoje aqui foi lindo demais na parte do hino, muita gente se emocionou na hora. A gente percebeu que no estádio tinham muitos brasileiros, então, essa energia não tem como explicar o tão gostoso é".