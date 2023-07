Torcedoras se reúnem em evento inédito para jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina

Rio - A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina foi especial para um grupo de torcedoras no Rio de Janeiro. Em evento realizado na manhã desta segunda-feira (24), em Vila Isabel, na zona norte da Cidade Maravilhosa, as mulheres acompanharam a goleada do Brasil sobre Panamá por 4 a 0 , com show de Ary Borges, que anotou três gols e deu uma assistência para Bia Zaneratto.

A organização do evento levou semanas e demandou ajuda de pais e alunos da Associação de Moradores e Comercial de Vila Isabel. A ideia foi do presidente Jorge Artur, e do diretor de esporte Celso Mendes, que já realizam há muitos anos as festas durante a Copa do Mundo masculina na Rua Pereira Nunes, no mesmo bairro. Yolanda Braconnot, psicóloga, de 62 anos, é Diretora Empreendedorismo Social da VIA e exaltou a iniciativa.

"Uma das razões para o sucesso do nosso evento é o fato da VIA, a nossa associação, ter uma aproximação e credibilidade muito grande com a população de Vila Isabel. A emoção com o sucesso do nosso evento foi muito grande. O presidente doou camisetas lindíssimas para as primeiras 40 participantes que chegaram. Desde o início do jogo falei que, se dependesse da nossa torcida, o Brasil faria cinco gols. Só faltou um para acertar", disse Yolanda.

O evento também marca um feito inédito. Pela primeira vez foi realizada uma celebração para acompanhar a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. No ano passado, os moradores de Vila Isabel se juntaram para apoiar a seleção masculina no Mundial do Catar, mas o sonho do hexa terminou nas quartas de final. Além da conquista inédita das mulheres no Mundial, a festa tem um significado especial na luta pela valorização do futebol feminino no Brasil.

"Foi uma energia surreal. Precisamos emanar coisas boas para o nosso Brasil, mostrar a garra e a força que nós mulheres temos. As mulheres vem dominando o mundo em profissões que antes nem eram válidas para mulheres. Hoje nós podemos estar em qualquer lugar que quisermos. Estamos aos poucos quebrando esse tabu, e digo que fazemos até melhores que os homens. Chegamos pra vencer e mostrar que também temos força", disse Carmen Villegas, de 40 anos, que é professora e instrutora de educação física.

"Eventos como o nosso são importantes para dar visibilidade ao futebol feminino e para o público feminino. Demonstram, inclusive, que existe um demanda para o consumo de partidas de futebol feminino. Ainda existe o tabu contra o futebol feminino que precisa ser quebrado. Acredito que pesquisas de mercado poderão demonstrar o crescimento do interesse e demanda por esse produto. Essa Copa está sendo um grande marco para a categoria", completou Yolanda.

Com a vitória na estreia, a seleção brasileira se isolou na liderança do Grupo F com três pontos, já o jogo entre França e Jamaica terminou empatado sem gols. O Brasil volta a campo contra as francesas, no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane, na Austrália. A VIA, que tem três anos de existência, realizará um novo evento e conta com ainda mais apoio dos moradores de Vila Isabel.

"A emoção começou antes mesmo do jogo começar e a goleada foi tudo de bom. Foi muito emocionante ver um evento desses com mulheres e que todas vibraram. Um evento onde podemos torcer para atletas femininas foi uma realização, pois nunca teve uma homenagem e nem um evento onde mulheres torceram para o futebol feminino. Temos uma expectativa muito grande e estamos torcendo pela vitória", afirmou Dirce Cerqueira, de 55 anos, secretária da VIA e cozinheira.